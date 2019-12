Beter Bed legt vertrek Van den Ochtend uit

Gepubliceerd op | Views: 78

UDEN (AFN) - Het vertrek van financieel directeur Hugo van den Ochtend bij Beter Bed is door de partijen in goed overleg genomen. Dat meldde Beter Bed na vragen van beleggersvereniging VEB. Die noemde het plotse vertrek eerder deze maand een "grote rode vlag".

De beleggersvereniging wees er onder meer op dat Van den Ochtend net een jaar in dienst was en een prominente rol speelde bij de reddingsoperatie van Beter Bed. Zo'n abrupt vertrek is sowieso al ongebruikelijk, maar zonder inhoudelijke uitleg is het dat helemaal, aldus de VEB. Bovendien bracht Beter Bed het bericht tijdens een beursdag naar buiten. Doorgaans komen beursgenoteerde bedrijven niet tijdens een handelsdag met dergelijk nieuws.

Volgens Beter Bed is de onderneming na afronding van de verkoop van Matratzen Concord en drie sale-and-leaseback-transacties in rustiger vaarwater terechtgekomen. In de nieuwe strategie past volgens de onderneming een andere financieel directeur. Het vertrek van Van den Ochtend heeft volgens Beter Bed niets te maken met de verkoop van de Duitse activiteiten of het opstellen van de jaarrekening 2019.

Vertrekpremie

Van den Ochtend wordt vervangen door Gabriëlle Reijnen, het hoofd van de auditcommissie. De VEB bestempelde dat eerder als een noodgreep. Omdat zij de afgelopen maanden nauw samenwerkte met de financieel directeur, is zij ook mede-verantwoordelijk voor zijn functioneren, meent de beleggersvereniging. Beter Bed stelt dat Reijnen de kennis en kunde in huis heeft om als financieel directeur aan de slag te gaan.

Van den Ochtend heeft volgens Beter Bed conform de regels een vertrekpremie ontvangen. Toegekende personeelsopties zijn volgens de regelingen van de beddenverkoper komen te vervallen.