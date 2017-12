Gepubliceerd op | Views: 3.493 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN/RTR) - Staalconcern ArcelorMittal overweegt zijn productiefaciliteit in het Italiaanse Piombino te verkopen. Volgens bronnen is een voorlopige overeenkomst getekend over de verkoop met Arvedi.

De verkoop van de fabriek is nodig om groen licht te krijgen voor de overname van het Italiaanse staalconcern llva. Brussel stelde een beslissing over goedkeuring voor die deal eerder uit tot 4 april. De Europese Commissie heeft zorgen dat hierdoor mogelijk de concurrentie op de markt voor bepaalde platte staalproducten in gevaar komt.

De bedrijven waren niet bereikbaar voor commentaar.