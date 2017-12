Gepubliceerd op | Views: 3.455

AMSTERDAM (AFN) - Maritiem dienstverlener SBM Offshore gaat de wettigheid van een claim in de Braziliaanse Petrobras-corruptiezaak analyseren. Dat meldde het bedrijf in een verklaring. Daarbij kon het niet garanderen dat een ,,bevredigende oplossing" zal worden bereikt.

Kort gezegd zijn door autoriteiten in het land weer voorzichtige stappen gezet in het proces. Daarbij werd door het ministerie dat over onder meer het toezicht gaat akkoord gegeven voor het ondertekenen van een clementieovereenkomst. Anderzijds werden ook door de federale rechter stappen gezet met het indienen van een schadevordering.

Een woordvoerder benadrukt dat het SBM er alles aan gelegen is om in één keer een streep te kunnen zetten onder de kwestie. Daarom wordt zorgvuldig geanalyseerd wat de stappen precies inhouden.

Oneerlijke verkooppraktijken

Het Nederlandse bedrijf kwam er in 2012 achter dat medewerkers in verscheidene landen zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. SBM trof eerder al schikkingen met justitie in Nederland in de VS, maar de onderneming heeft de affaire nog altijd niet achter zich gelaten.

Braziliaanse media maakten eerder melding van een snel akkoord tussen autoriteiten en SBM. Daarbij werd gemeld dat SBM verspreid over een periode van vijftien jaar omgerekend circa 360 miljoen dollar betalen aan de Braziliaanse autoriteiten. Die deal zou meer dan twee jaar geleden zijn gesloten, maar daarover moest nog lang verder worden onderhandeld.

SBM deed vrijdag geen verdere mededelingen dan dat er voorzichtige stappen zijn gezet. Volgens de woordvoerder kan het wel een proces van de lange adem blijven.