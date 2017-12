Verkoop nieuwe woningen VS maakt reuzesprong

Gepubliceerd op | Views: 2.623 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De verkoop van nieuwbouwwoningen in de Verenigde Staten is vorige maand onverwachts met 17,5 procent gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Handel. De stijging was de sterkste in tien jaar tijd.

Economen gingen in doorsnee uit van een daling van 4,4 procent. De verkoop kwam tot een tempo van 733.000 woningen op jaarbasis. In oktober ging de verkoop met een herziene 1,7 procent omlaag.

Dat de huizenmarkt in de VS op stoom is bleek ook al eerder deze week. Toen werd gemeld dat de verkopen van bestaande woningen stevig waren aangetrokken tot het hoogste niveau in elf jaar tijd.