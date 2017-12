Europese beurzen doen stap terug

Gepubliceerd op | Views: 2.150 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden vrijdag, de laatste sessie voor kerst eensgezind in het rood. Daarbij viel met name de sterke daling van de beurs in Madrid op. Beleggers vrezen een nieuwe politieke crisis in het land, na de overwinning van de separatistische partijen bij de parlementsverkiezingen in Catalonië.

De AEX-index op het Damrak stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,2 procent in de min op 548,11 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 829,91 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent. Londen sloot met een verlies van 0,2 procent. De Britse beurs was maar een halve dag open.

De hoofdindex in Madrid zakte 1,1 procent. Vooral de Spaanse banken moesten het ontgelden. Banco de Sabadell en CaixaBank verloren rond de 3 procent. Santander, de grootste bank van het land, zakte 1,9 procent.

Galapagos

Op Beursplein 5 was biotechnologiebedrijf Galapagos veruit de sterkste stijger. Het aandeel noteerde 3,3 procent hoger. Grootste daler in de AEX was vastgoedconcern Unibail-Rodamco met een verlies van 1,7 procent.

AkzoNobel verloor 0,1 procent. Volgens zakenkrant Handelsblatt kijkt het Duitse speciaalchemiebedrijf Lanxess samen met de Amerikaanse investeerder Apollo naar de overname van delen van de speciaalchemietak van AkzoNobel. Ook de investeerders CVC en KKR, Bain en Advent, en Blackstone en Carlyle zouden interesse hebben in het onderdeel.

Aperam

In de MidKap sloot roestvrijstaalproducent Aperam de rij met een min van 3,7 procent. VolkerWessels was de sterkste stijger met een winst van 2,1 procent. Het Financieele Dagblad meldde dat het bouwbedrijf en vastgoedbelegger Amvest zich hebben verzekerd van de controle over de grond aan het IJ in Amsterdam-Noord, dat deel uitmaakt van de toekomstige wijk Haven-Stad.

Op de lokale markt won Esperite 0,8 procent. Het stamcelbedrijf heeft een miljoen euro aan nieuwe financiering opgehaald. Het investeringsfonds European Select Growth Opportunities Fund oefende opties uit in ruil voor aandelen.

De euro was 1,1855 dollar waard, tegen 1,1871 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 57,99 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 64,58 dollar per vat.