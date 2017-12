Nike onderuit op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 3.885

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine uitslagen geopend. Beleggers verwerken onder meer de goedkeuring van een noodwet waardoor de financiering voor federale overheden nog tot 19 januari is geregeld. Daarmee is voorkomen dat de overheid op slot gaat. Verder werd sportartikelenconcern Nike afgestraft voor magere resultaten.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 24.771 punten. De brede S&P opende vlak op 2685 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 6955 punten.

Nike opende met een verlies van 6 procent. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal een lagere winst op een hogere omzet. Vooral de zwakkere verkoop in Noord-Amerika viel slecht bij beleggers.

Ook Google-moederconcern Alphabet (min 0,1 procent) staat in de belangstelling. Eric Schmidt treedt terug als toezichthoudend voorzitter. Schmidt blijft wel bij Alphabet betrokken als technisch adviseur. Hij was tot 2011 topman van Google.