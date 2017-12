'Rustige opening beurshandel Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.954

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York gaan vrijdag naar verwachting vrij rustig openen. Veel beleggers doen het kalm aan richting de kerstdagen. Er zijn nog wel wat macro-economische cijfers uit de VS. Sportartikelenconcern Nike staat verder in de belangstelling na kwartaalcijfers.

Verder verwerkten beleggers op Wall Street ook de winst voor de separatisten bij de Catalaanse parlementsverkiezingen. Daarnaast heeft de Amerikaanse Senaat een noodwet goedgekeurd waardoor de financiering voor federale overheden nog tot 19 januari is geregeld. Het voorkomt daarmee vlak voor de deadline een 'shutdown' van overheidsinstanties.

Voorbeurs werd bekend dat de Amerikaanse consumentenbestedingen in november met 0,6 procent zijn gestegen op maandbasis. Economen rekenden op een stijging met 0,5 procent. De persoonlijke inkomens gingen met 0,3 procent omhoog. Daarnaast werd gemeld dat de orders voor duurzame goederen met 1,3 procent zijn toegenomen.

Nike

Kort na aanvang wordt door de Universiteit van Michigan een definitief cijfer gemeld over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Ook komen gegevens naar buiten over de verkoop van nieuwe woningen in de VS.

Nike lijkt lager te gaan openen. Het bedrijf maakte donderdag nabeurs bekend dat de winst is gedaald in het afgelopen kwartaal, op een hogere omzet. Vooral de zwakkere verkoop in Noord-Amerika viel slecht bij beleggers.

Ook Google-moederconcern Alphabet kan op aandacht rekenen. Eric Schmidt treedt terug als toezichthoudend voorzitter. Schmidt blijft wel bij Alphabet betrokken als technisch adviseur. Hij was tot 2011 topman van Google.

Pizzaketen Papa John's kan eveneens in beweging komen. Oprichter John Schnatter treedt terug als topman. Hij kwam in november nog in opspraak vanwege opmerkingen over de protesten door spelers van de NFL bij het Amerikaanse volkslied. Daar bood Papa John's later zijn excuses voor aan. Schnatter wordt opgevolgd door operationeel directeur Steven Ritchie, maar blijft wel bij het bedrijf als voorzitter.

Dow Jones

Biotechnoloog Ignyta staat een sterke koerssprong te wachten. Het bedrijf wordt voor 1,7 miljard dollar overgenomen door het Zwitserse Roche.

Wall Street liet donderdag kleine winsten optekenen. De Dow-Jonesindex steeg 0,2 procent tot 24.782,29 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2684,57 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,1 procent omhoog tot 6965,36 punten.