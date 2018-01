Haha, wat een hoop emotie weer. Cryptocurrencies staan pas in de kinderschoenen maar zullen de manier waarop we waarde uitwisselen op termijn enorm gaan veranderen. Je kunt totaal nieuwe ontwikkelingen niet spiegelen aan hoe het altijd ging of nu gaat. Er is geen referentiekader voor cryptocurrency, maar dat het iets is wat blijvend is daar ben ik van overtuigd. De ontwikkeling zal nog heel veel dalen en pieken kennen, maar de kunst is om verder te kijken dan vandaag of morgen.