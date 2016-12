'Sandd wipt PostNL uit Bruna-winkels'

Kijk, als zo iemand zegt dat de bestaande loketten zullen verdwijnen, heeft hij technisch misschien gelijk: er komen wellicht andere loketten. Of PostNL niet meer achter die loketten zal staan is de grote vraag. Misschien komen er wel 2 loketten, 1 van Sandd en 1 van PostNL.

Lijkt erop dat de journalist een conclusie wil trekken die niet onderbouwd wordt door feiten in het artikel. Ik zie nergens staan dat iemand beweert dat 'Sandd PostNl uit de winkel wipt'. Alleen een quote neerzetten zonder duidelijk te maken van wie die quote is en zonder onderbouwing, lijkt me geen goede journalistiek.