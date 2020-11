Oproep tot gezamenlijke bestrijding coronapandemie bij G20-top

quote: josti5 schreef op 22 november 2020 13:03:

Bodemloze putten, die landen.

Met wat ik mijn hele leven al, via de belasting gedwongen, indirect al aan allerlei bodemloze (Zuid-Europese) putten en (Afrikaanse) schurkenstaten heb moeten betalen, had ik mijn hypotheek 10 jaar eerder kunnen aflossen.

Dus niks 'helpen' en 'investeren'.

Goedzo Josti, jouw hypotheek met extreem lage rente, een rente die juist zo laag is als gevolg van onze investeringen in en hulp aan de wereld, is inderdaad het enige dat telt en jij hoeft verder ook geen enkel begrip te hebben van macro-economische principes. Korte termijn, eigenbelang en kortzichtigheid, daar voel jij je prettig bij en dat is helemaal prima, je staat daarin ook zeker niet alleen. Nou laten we met z'n allen hopen dat het helemaal goed gaat komen met jouw hypotheek, en wel zo snel mogelijk. Misschien dat iemand jouw hypotheek wel volledig voor jou wil aflossen, gewoon omdat jij dat verdiend hebt! Het is immers jouw verdienste dat jij in Nederland bent geboren en dat mag best wel eens beloond worden. In Nederland geboren worden is namelijk helemaal nog niet zo makkelijk, statistisch gezien heb je daar maar een zeer kleine kans op. Dus ga zo door met je egoïsme en je kortzichtigheid, jij hebt het juiste wereldperspectief te pakken. Jij komt er wel!