'Telenor verkoopt weer aandelen VEON'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Noorse telecomprovider Telenor doet opnieuw een pluk aandelen in de in Amsterdam genoteerde branchegenoot VEON in de verkoop. Het gaat volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op ingewijden, om 156,7 miljoen aandelen.

Telenor bezat zo'n 9 procent van de aandelen. De prijs voor de aandelen in de vorm van American Depositary Shares (ADS) is tussen de 2,32 dollar en 2,35 dollar per stuk.

De afgelopen jaren heeft Telenor al een aantal keren zijn belang in VEON verkleind. Citigroup begeleidt de verkoop.