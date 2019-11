Industrie VS groeit harder

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten is in november toegenomen. Dat meldde onderzoeksbureau Markit op basis van een voorlopig cijfer.

De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie ging naar een stand van 52,2 van 51,3 een maand eerder. Economen voorspelden in doorsnee een niveau van 51,4 voor de graadmeter, die bij een stand hoger dan 50 wijst op groei.

De index voor de Amerikaanse dienstensector noteerde voor november een niveau van 51,6 tegen 50,6 in oktober. De samengestelde index kwam uit op een stand van 51,9 tegen 50,9 in de voorgaande maand.