LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone is in november wat minder sterk gekrompen dan in de voorgaande maand. Dat liet de Britse marktonderzoeker Markit weten op basis van een voorlopige raming.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, steeg naar een stand van 46,6 van 45,9 een maand eerder. Economen rekenden in doorsnee op 46,4. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp.

De dienstensector in het eurogebied toonde juist afzwakking, aldus Markit. Die graadmeter kwam uit op 51,5 tegen 52,2 in oktober. De samengestelde index, met industrie en diensten in de eurolanden, noteerde 50,3 tegen 50,6 in de maand daarvoor.

Frankrijk

Markit meldde dat de bedrijvigheid in de Franse industrie is in november sterker gegroeid. De index steeg naar een stand van 51,6 van 50,7 een maand eerder. Dat is de hoogste stand in vijf maanden, geholpen groei van de exportorders en toegenomen werkgelegenheid. Economen hadden in doorsnee een verbetering tot 50,9 verwacht.

De index voor de dienstensector in Frankrijk bleef onveranderd op 52,9. De samengestelde graadmeter kwam uit op 52,7 tegen 52,6 in oktober.

Duitsland

De industrie in Duitsland laat lichte verbetering zien, maar toont nog altijd duidelijke krimp. Die index ging naar een stand van 43,8 van 42,1 in oktober. Dat is ook het hoogste punt in vijf maanden. Hier lag de consensus op 42,8. Het cijfer kan erop duiden dat de neergang van de Duitse industrie over het dieptepunt heen is.

De index voor de Duitse dienstensector ging van 51,6 naar 51,3. De samengestelde graadmeter noteerde 49,2 tegen 48,9 in oktober.