Rabobank moet klanten opnieuw doorlichten

een rekensommetje..... :

2.200 personeel @ salaris van 40.000 per jaar = 88 mio uitgave voor een Bank om paar miljoenen te traceren, die uiteindelijk niet bij de burger komt.... maar gewoon in de overheids budget (waar wij nooit van terugzien) terechtkomen en verdeeld worden naar overheidsbudget.

De kosten lopen op deze manier op voor Rabobank en dat is voor een belegger niet leuk om te horen.



Voor:

Economische vluchtelingen die worden doorgestuurd omdat er geen mankrachten zijn bij IND om alle dossiers door te nemen, zijn de kosten 30.000 per jaar per individu.



Wat is nu beter om laagst risicoklasse te beoordelen ??? of meer personeel aan te trekken bij IND om de aanvragen van asiel,vluchtelingen te beoordelen en ze opvang te geven.

Hoe meer worden afgewezen omdat ze niet voldoen aan de criteria, hoe minder kosten voor de gemeenschap. Daar kun je geld aan terug verdienen.



Bron: Rijksoverheid

Wat geeft de overheid uit aan de opvang van asielzoekers?

De kosten die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in 2018 heeft gemaakt voor de opvang van asielzoekers bedragen ongeveer € 590 miljoen .en AZC zijn gemiddeld ongeveer € 27.900 per persoon per jaar. In dit bedrag zitten onder meer de kosten van:



huisvesting;

personeel COA;

gezondheidszorg;

levensonderhoud.







De verwachting is dat NL 30.000 wil opnemen.

Kosten 837 mio.

Waarvan je niet weet of ze "echte" vluchtelingen zijn of gelukzoekers, door personeel gebrek bij IND.



11 Jan. 2019 / Rijksoverheid / bron:

Antwoorden op Kamervragen over personeelstekort bij de IND

Staatssecretaris Harbers (JenV) beantwoordt de vragen van het Kamerlid J. van Dijk (SP) over het personeelstekort bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het Kamerlid stelde deze vragen naar aanleiding van het bericht dat de IND steeds vaker afwezig is in de rechtszaal en daardoor zaken verliest.