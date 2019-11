Zakelijk geld stallen ING België mogelijk betaald

Gepubliceerd op | Views: 713 | Onderwerpen: België

BRUSSEL (AFN) - ING België sluit niet uit dat al zijn professionele klanten straks moeten betalen als ze hun geld parkeren bij de bank. Voor particuliere klanten is zo’n negatieve rente op de deposito’s evenwel niet aan de orde, aldus topman Erik Van Den Eynden in de Belgische krant De Tijd.

Er wordt al enige tijd een negatieve rente gevoerd op depositorekeningen van grote professionele klanten. "Het gaat om spelers met tientallen tot honderden miljoenen aan deposito’s", zegt Van Den Eynden. Maar als het renteklimaat nog lang guur blijft, sluit de topman niet uit dat uiteindelijk alle professionele klanten zo’n strafrente aangerekend krijgen. Of ook eenmanszaken of mensen met vrije beroepen tot die professionele klanten worden gerekend, laat de bank in het midden.

De Tijd wijst er op dat Van Den Eynden de eerste topman van een Belgische grootbank is die openlijk de deur verder op een kier zet voor een strafrente voor zijn zakelijke klanten.