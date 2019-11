Gepubliceerd op | Views: 428 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De bedrijvigheid in de Japanse industrie is in november opnieuw gekrompen. Dat blijkt uit de zogeheten Jibun Bank-inkoopmanagersindex voor de omvangrijke industrie in de derde economie van de wereld.

De index noteerde voor deze maand een voorlopige stand van 48,6 tegen 48,4 in oktober. Een cijfer onder de 50 wijst op krimp van de industriële activiteit, daarboven op groei. De Japanse industrie heeft last van de handelsspanningen en de afzwakkende wereldeconomie.

De Japanse dienstensector liet juist wel weer lichte groei zien, na de krimp een maand eerder. Die graadmeter steeg naar 50,4 van 49,7. De samengestelde index van industrie en dienstensector in Japan toonde een stand van 49,9 tegen 49,1 in de voorgaande maand.