'Eni aast op raffinagebelang Abu Dhabi'

ABU DHABI (AFN) - Het staatsoliebedrijf van het emiraat Abu Dhabi wil naar verluidt een aanzienlijk deel van zijn divisie voor raffinage verkopen. Het Italiaanse olie- en gasbedrijf Eni en zijn Oostenrijkse branchegenoot OMV zijn in de race voor dat belang, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Abu Dhabi National Oil Company, kortweg Adnoc, wil naar verluidt 40 procent van zijn onderdeel voor raffinaderijen verkopen. Dat belang zou een waarde van 8 miljard dollar vertegenwoordigen.

Eni wilde niet reageren tegenover persbureau Bloomberg. Topman Claudio Descalzi liet onlangs wel weten interesse te hebben in een uitbreiding naar Abu Dhabi. Ook OMV verklaarde ,,in het algemeen'' interesse te hebben in raffinageprojecten in het olierijke emiraat. Adnoc meldde eerder dit jaar de ogen open te houden voor samenwerkingen op het vlak van raffinage, verkoop van olieproducten en chemie.