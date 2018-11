China is niet bang voor Trump maar alle 18 andere landen durven het niet gezamenlijk tegen Trump op te nemen. Ieder denkt op die manier zijn eigen belang te beschermen maar levert ondertussen toch stevig in. Dat moeten nou de leiders zijn van de twintig grootste economieën. Waar is de macht van een verenigt Europa, nu kun je eindelijk laten zien dat Europa een blok kan vormen, doe het dan ook.