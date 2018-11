Flow Traders zet stap met crypto's

Gepubliceerd op | Views: 1.418

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Beursintermediair Flow Traders en branchegenoot Jane Street Financial zijn handelaren in cryptomunten geworden. Sinds donderdag verhandelen ze de bitcoin, XRP, ether, bitcoin cash en litecoin.

Flow Traders en Jane Street doen dit via een speciaal ETP-product, dat wordt uitgegeven door Amun AG. Anders dan bij andere crypto-gerelateerde handel houdt Amun de digitale valuta's, waarin wordt gehandeld, ook echt aan. Dat betekent dat de beursintermediairs extra cryptomunten moeten inbrengen als er sprake is van groei van Amuns crypto-index en munten moet weghalen in geval van krimp.

Volgens persbureau Bloomberg hebben Flow Traders en Jane Street in totaal 5 miljoen dollar aan kapitaal ingebracht. De bedrijven zelf weigerden commentaar te geven op de vraag hoeveel aan crypto's ze precies verhandelen en hoeveel geld in Amuns ETP is geïnvesteerd.