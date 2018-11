Gepubliceerd op | Views: 508

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De Japanse automaker Nissan heeft de in opspraak geraakte voorzitter Carlos Ghosn buiten de deur gezet. Dat bevestigde een woordvoerder van het bedrijf, nadat geruchten over een ontslag al de ronde deden. De beslissing van de leiding van Nissan was unaniem.

Het bestuur van Nissan kwam donderdag bijeen om over de situatie rond Ghosn te praten. Naast de voorzitter moet ook Nissan-directeur Greg Kelly zijn biezen pakken vanwege het overtreden van de regels. Het bedrijf zegt nog geen keuze te hebben gemaakt over een tijdelijk opvolger.

Ghosn werd eerder deze week in Japan opgepakt op verdenking van belastingfraude. Hij is naast voorzitter van Nissan ook topman van Renault en van de Frans-Japanse auto-alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. De fraude kwam volgens Nissan aan het licht na een maandenlang intern onderzoek, dat was gestart op basis van een melding van een klokkenluider.

Renault

Naast gesjoemel met financiële gegevens wordt de 64-jarige Ghosn ook verdacht van misbruik van bedrijfsbezittingen. Nissan had niet lang na zijn arrestatie al aangegeven hem te willen ontslaan.

Renault houdt voorlopig nog vast aan de Frans-Braziliaanse topman van Libanese afkomst. Het bedrijf liet dinsdag weten dat de taken van Ghosn tijdelijk zullen worden waargenomen door operationeel directeur Thierry Bolloré, die dezelfde bevoegdheden krijgt. Renault heeft om meer informatie van Nissan gevraagd over de zaak. De alliantie tussen Nissan en Renault blijft volgens de Japanners onveranderd.