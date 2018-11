'Akkoord Londen en Brussel over toekomst'

Nu moeten de 27 EU-landen binnen een paar dagen akkoord gaan met het concept-voorstel. Dat zou een knappe prestatie zijn, meestal hebben enkele landen wel iets aan te merken. We gaan het zien.



Daarna volgt nog een stemming in het VK-parlement. De chaos is daar nu al compleet, dus of dat goed gaat aflopen?



Al sinds het referendum over de Brexit in de UK dacht ik, die Brexit gaat toch niet gebeuren. Maar ik begin eraan te twijfelen, de kans op een harde Brexit lijkt wel groter te worden.



Over Noord-Ierland heb ik de laatste dagen niets meer gehoord, ben benieuwd hoe dat nu opgelost wordt.