'Klein openingsverlies voor AEX'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent donderdag naar verwachting licht lager. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine minnen te beginnen, na het stevige herstel een dag eerder. Beleggers moeten het stellen zonder richting uit de Verenigde Staten, waar de beurzen gesloten blijven vanwege Thanksgiving Day. Vrijdag is Wall Street een halve dag open.

De Europese staalsector zal waarschijnlijk in de schijnwerpers staan na de aankondiging van de Wereldhandelsorganisatie WTO om onderzoek te doen naar Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. Onder meer de Europese Unie en China hadden daarom gevraagd.

Op het Damrak verwerken beleggers een handelsupdate van Altice Europe. Het kabel- en telecombedrijf zag de omzet en winst dalen in het derde kwartaal. Het aantal klanten op de belangrijke Franse markt nam wel toe. Ook in Portugal trok Altice meer klanten. Het bedrijf verwacht dat die aanwas volgend jaar voor een verbetering van de financiële resultaten zorgt.

Investeerder HAL liet in een handelsbericht weten dat de waarde van zijn bezittingen in de eerste drie kwartalen van het jaar per saldo is toegenomen. In de periode van 1 oktober tot en met 16 november was wel sprake van een waardedaling van de belangen die HAL heeft in beursgenoteerde bedrijven als GrandVision, Vopak, Boskalis en SBM Offshore.

De Europese beurzen gingen woensdag stevig vooruit. De AEX sloot 1,3 procent hoger op 517,34 punten en de MidKap klom 1,7 procent tot 698,81 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,6 procent. Ook Wall Street eindigde overwegend hoger. De brede S&P 500 won 0,3 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,9 procent. De Dow-Jonesindex bleef vlak op 24.464,69 punten.

De euro was 1,1395 dollar waard, tegen 1,1405 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent in prijs tot 54,53 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder en werd verhandeld voor 63,29 dollar per vat.