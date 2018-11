Tesla verlaagt prijzen auto's in China

Gepubliceerd op | Views: 1.112 | Onderwerpen: autoindustrie, China

PEKING (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Tesla gaat de prijzen van zijn elektrische auto's in China verlagen om zo Chinese klanten te compenseren voor de importheffingen op Amerikaanse auto's.

De prijzen van de Tesla Model S en Model X worden met 12 tot 26 procent verlaagd. Het bedrijf van Elon Musk zei een aanzienlijk deel van de importheffingen voor zijn rekening te nemen om de auto's betaalbaarder te maken voor klanten in China, de grootste automarkt ter wereld met sterk stijgende verkopen van elektrisch aangedreven voertuigen.

Om de Chinese tarieven op Amerikaanse importen te omzeilen, is Tesla bezig met de bouw van een grote fabriek in de buurt van Shanghai om zo lokaal te kunnen produceren. Vorige maand sloot Tesla een akkoord over de huur van een stuk grond in China waar de eerste 'gigafabriek' van Tesla buiten de Verenigde Staten moet verrijzen.

Momenteel importeert Tesla nog alle auto's die het verkoopt in China. De onderneming verklaarde eerder dat de importtarieven ervoor zorgen dat het bedrijf extra haast maakt met de bouw van de Chinese megafabriek. Ook moeten zo de kosten voor vervoer over zee worden omzeild. Onlangs is het bedrijf begonnen met de voorverkoop van de nieuwe Model 3 in China.