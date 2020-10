Verkopen chips voor datacenters omlaag bij Intel

SANTA CLARA (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Chipreus Intel kampte afgelopen kwartaal met productievertragingen en een afgenomen vraag naar zijn chips voor datacenters. Mede door de coronacrisis lieten veel bedrijven en overheden het na om bestellingen te plaatsen. Vanwege de tegenvallende prestaties vrezen analisten dat Intel terrein aan het verliezen is ten opzichte van rivalen als AMD en Nvidia.

De totale opbrengsten van Intel daalden afgelopen kwartaal met 4 procent tot 18,3 miljard dollar. Bij de activiteiten voor chips voor datacenters was sprake van een verkoopdaling van 10 procent. De winst zakte terug tot 4,3 miljard dollar. Dat was 29 procent minder dan een jaar terug in de boeken ging.

Zelf vindt Intel dat de kwartaalcijfers over de gehele linie solide zijn. De lagere resultaten wijt het bedrijf aan de moeilijkere omstandigheden van de coronacrisis, maar eerder dit jaar bleek dat andere Amerikaanse chipmakers er wel in slaagden om meer chips voor datacenters aan de man te brengen.

Crisis

Intel bevindt zich midden in de ergste crisis in minstens tien jaar, stellen kenners. Het bedrijf was de voorbije decennia de grootste Amerikaanse chipmaker, door de beste ontwerpen te combineren met hypermoderne fabrieken. Maar de meeste concurrenten van het bedrijf schakelen tegenwoordig andere bedrijven in om bepaalde componenten te maken. Intel is daar nooit toe overgegaan en lijkt door die strategische keuze nu op achterstand te raken.

Beleggers reageerden geschrokken op de cijfers. Het aandeel Intel werd donderdag in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street flink lager gezet.