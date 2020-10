Barbie-poppen van Mattel erg populair in crisistijd

EL SEGUNDO (AFN/BLOOMBERG) - Speelgoedmaker Mattel heeft zijn verkopen afgelopen kwartaal flink opgevoerd. Barbie-poppen en Hot Wheels-autootjes vonden gretig aftrek. Ook lukte het Mattel om problemen in de leveringsketen als gevolg van de virusuitbraak aan te pakken.

Mattel merkte eerder dit jaar al een grote vraag naar zijn speelgoed. Tijdens de lockdowns in de wereld zaten er veel kinderen thuis en ouders probeerden hen bezig te houden door speelgoed te kopen. Maar het was toen lastiger om al het speelgoed bij de consumenten thuis te krijgen, aangezien veel speelgoedzaken tijdelijk gesloten waren en de voorraden bij webwinkels snel uitgeput raakten.

In het derde kwartaal gingen de opbrengsten van Mattel met 10 procent omhoog tot 1,6 miljard dollar. De winst liep op tot 316 miljoen dollar, van een kleine 71 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Daarbij zijn de verwachtingen voor het feestdagenseizoen dit jaar hoog gespannen. Mattel rekent op extra omzet in het vierde kwartaal.

Kenners denken dat Mattel met bijvoorbeeld Barbie dit keer een concurrentievoordeel heeft ten opzichte van grote rivaal Hasbro. Die laatste zet doorgaans sterk in op speelgoed dat is gebaseerd op populaire filmfranchises als Frozen. Dit jaar zijn er vanwege de coronacrisis echter geen grote kaskrakers te verwachten in de filmwereld. Hasbro komt volgende week met zijn kwartaalbericht naar buiten.