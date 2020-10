Goldman Sachs trekt de aandacht op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen toonden donderdag tijdens de middaghandel in New York geen grote uitslagen. Beleggers op Wall Street bleven afwachtend, in de hoop op een akkoord in Washington over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. Verder ging de aandacht uit naar Goldman Sachs. Het regende boetes voor de Amerikaanse bank, vanwege diens rol in het omkoopschandaal rond het Maleisische staatsfonds 1MDB.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent hoger op 28.307 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,3 procent, tot 3446 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 11.489 punten.

Goldman Sachs schikte de Maleisische kwestie voor meer dan 2,3 miljard dollar met de Amerikaanse Justitie. Ook werden er boetes uitgedeeld door autoriteiten in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Hongkong. Via de Amerikaanse schikking wordt verdere vervolging in de VS wel vermeden voor de bank als geheel. Dat laatste is belangrijk voor de firma. Als het wel tot een veroordeling was gekomen, hadden sommige grote klanten mogelijk moeten vertrekken bij Goldman Sachs. Het aandeel steeg dik 1 procent.

Tesla

Maker van elektrische auto's Tesla zat daarnaast in de lift dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het aandeel won meer dan 2 procent. Tesla sloot voor de vijfde keer op rij een kwartaal af met winst. Verder ligt het bedrijf op koers om dit jaar een half miljoen auto's af te leveren.

De koers van Coca-Cola steeg daarnaast ruim 1 procent. De omzet en winst gingen afgelopen kwartaal omlaag omdat er nog steeds veel minder frisdrank wordt verkocht aan de horeca en evenementenbranche vanwege de coronapandemie, maar de resultaten waren wel beter dan gedacht.

Moderna

Verder meldde biotechnoloog Moderna dat het de werving van alle 30.000 deelnemers aan zijn Fase 3-onderzoek naar een nieuw coronavaccin met succes heeft afgerond. Beleggers zetten het aandeel hierop bijna 4 procent hoger.

De euro was 1,1826 dollar waard, tegen 1,1831 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent duurder op 40,66 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent meer op 42,47 dollar per vat.