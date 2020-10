L'Oréal profiteert van Chinese vraag naar make-up

PARIJS (AFN) - L'Oréal heeft de omzet het afgelopen kwartaal zien stijgen. Dat komt mede doordat de cosmeticagigant meer make-up verkocht in China. Het Qixifeest, ook wel de Chinese Valentijnsdag genoemd, zorgde ervoor dat er meer luxe huidverzorgingsproducten werden verkocht.

De opbrengsten bedroegen in het derde kwartaal in totaal ruim 7 miljard euro, een stijging van 1,6 procent op jaarbasis. In China groeide de omzet met ruim 20 procent.

In West-Europa vielen de opbrengsten op jaarbasis nog steeds lager uit. Dat komt onder meer door het wegblijven van shoppende toeristen door de coronapandemie. Ook wordt er nog steeds minder make-up verkocht dan voor de uitbraak van het virus.