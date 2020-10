Moederbedrijf Gucci herstelt van eerdere coronaklap

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Luxeconcern Kering, eigenaar van modemerk Gucci, herstelde in het derde kwartaal na de coronaklap die het bedrijf incasseerde in het voorgaande kwartaal. De omzet was bijna terug op het niveau van voor de coronapandemie.

De omzet van het Franse bedrijf daalde in het derde kwartaal nog wel met ruim 4 procent vergeleken met een jaar eerder, tot net geen 3,6 miljard euro. Kering profiteerde met name in Noord-Amerika, waar de verkoop fors herstelde. Ook in Azië ging het goed met de verkopen.

De verkoop in West-Europa liep de omzet wel duidelijk terug en dat komt volgens het bedrijf door het wegblijven van shoppende toeristen. Vooral modemerk Gucci had daar last van. Prognoses voor de rest van het jaar geeft Kering niet, omdat er te veel onzekerheid is over de pandemie.

Het modehuis Yves Saint Laurent zette een omzetgroei in de boeken. Dat is onder meer te danken aan de verkopen via internet, die op jaarbasis verdubbelden. Yves Saint Laurent heeft tegenwoordig ook een Chinese webshop. Het merk boekte ook succes met de herfstcollectie van 2020.