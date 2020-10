Beurzen omlaag na grote hoeveelheid bedrijfscijfers

quote: PieterDerksen schreef op 22 oktober 2020 18:41:

Ach, paar dagen en we staan weer op 570. 554 is een prima stand voor de huidige situatie.

Komende weken ook heel langzaam -stiekem bearish, zonder eigenlijk dat je in het gaten hebt. Veranderingsblindheid heet dat..en dan is 550 ook een prima stand ...en daarna 545 ook en daarna 540 ook ..en daarna 535 ook 530 en dan dip 518 ..ga dan maar ff nadenken of je dan moet instappen. Dat is een echt een prima stand.Eindconclusie: short gaan op langere termijn ( 3-4maanden) "sell the sucker rally"