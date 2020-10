'Shell wil telecomafdeling Post Office kopen'

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Shell doet mee in de race om de telecomafdeling van Britse postkantorenbedrijf Post Office te kopen. Dat meldt Sky News op basis van ingewijden. De andere twee bieders zijn de Britse telecomprovider TalkTalk en Sky, de eigenaar van Sky News.

De telecomafdeling van het bedrijf heeft een bestand van ongeveer 500.000 klanten, met een prijskaartje van waarschijnlijk zo'n 100 miljoen pond (circa 110 miljoen euro). Ingewijden hebben aan Sky News laten weten dat Nick Read, directeur van Post Office, de afdeling alleen wil verkopen voor "een aantrekkelijke prijs".

In 2018 nam Shell de de Britse energieleverancier First Utility over. Door die overeenkomst heeft Shell al ongeveer 130.000 breedbandklanten in het Verenigd Koninkrijk.