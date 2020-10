Verkoop bestaande woningen VS in de lift

quote: Lepre Chaun schreef op 22 oktober 2020 16:38:

Prachtig nieuws uit de USA weer zeg.

En dan ook nog eens hoop op steunpakket plus een herverkiezing van een geweldige President Trump.

Kan haast niet anders als morgen groen de index.

AEX toch al weer voorop met koersdaling ,overtrokken weer.



Prachtig nieuws uit de USA weer zeg.En dan ook nog eens hoop op steunpakket plus een herverkiezing van een geweldige President Trump.Kan haast niet anders als morgen groen de index.AEX toch al weer voorop met koersdaling ,overtrokken weer.

Hou op met zeuren over de AEX en ga in de VS beleggen.