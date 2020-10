Consumentenvertrouwen eurozone omlaag

BRUSSEL (AFN) - Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in oktober afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde de Europese Commissie op basis van een voorlopige raming.

De graadmeter waarmee Brussel het vertrouwen meet, ging naar een stand van min 15,5 van min 13,9 een maand eerder. Economen hadden eigenlijk gerekend op een niveau van min 15,0. Ook in de gehele Europese Unie liet de index een afname zien.