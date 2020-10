Consumentenvertrouwen eurozone krijgt nieuwe tik

BRUSSEL (AFN) - Het consumentenvertrouwen in de eurozone heeft in oktober weer een nieuwe tik gekregen als gevolg van het oplopende aantal virusbesmettingen en de aangescherpte coronamaatregelen in veel landen. Volgens een voorlopige raming van de Europese Commissie zakte de graadmeter verder onder de nul.

De index waarmee Brussel het vertrouwen meet, ging naar een stand van min 15,5 van min 13,9 een maand eerder. Daarmee is de score lager uitgekomen dan alom was verwacht. Economen hadden in doorsnee eigenlijk gerekend op een niveau van min 15.

Hiermee is de graadmeter al weer bijna terug op het niveau van mei. In april kelderde het vertrouwen nog tot een niveau rond de min 22 procent, sindsdien leek er sprake van herstel. Het niveau van april betrof een van de laagste metingen ooit.

Deskundigen van ING vrezen al voor een zogenoemde dubbele dip. "Omdat nieuwe maatregelen momenteel in hoog tempo worden ingevoerd, nemen de risico's voor de vooruitzichten momenteel snel toe. Een dubbele dip is een realistisch scenario geworden voor het vierde kwartaal."