Tesla hoger op afwachtende beurzen New York

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht hoger geopend. Beleggers op Wall Street blijven wachten op een akkoord in Washington over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. De bouwer van elektrische auto's Tesla zat behoorlijk in de lift dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Ook werden nieuwe gegevens gemeld over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 28.240 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3441 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 11.516 punten.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, en minister van Financiën Steven Mnuchin zijn al de hele week aan het praten over een steunpakket. Pelosi zei optimistisch te zijn over een deal, maar de kans dat er voor de verkiezingen van 3 november een afgehamerde overeenkomst ligt, lijkt gering.

Tesla

Het aandeel Tesla ging in de eerste handelsminuten meer dan 3 procent omhoog. De automaker sloot voor de vijfde keer op rij een kwartaal af met winst. Verder ligt het bedrijf op koers om dit jaar een half miljoen auto's af te leveren.

De koers van Coca-Cola steeg daarnaast ruim 1 procent. De omzet en winst gingen afgelopen kwartaal omlaag omdat er nog steeds veel minder frisdrank wordt verkocht aan de horeca en evenementenbranche vanwege de coronapandemie, maar de resultaten waren wel beter dan gedacht.