'Wall Street gaat licht lager openen'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan donderdag naar verwachting licht lager openen. Beleggers op Wall Street blijven wachten op een akkoord in Washington over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. Daarnaast kwam er weer een flinke hoeveelheid kwartaalresultaten, onder meer van de bouwer van elektrische auto's Tesla en frisdrankproducent Coca-Cola. Ook werden nieuwe gegevens gemeld over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, en minister van Financiën Steven Mnuchin zijn al de hele week aan het praten over een steunpakket. Maar de kans dat er voor de verkiezingen van 3 november een afgehamerde overeenkomst ligt, lijkt gering.

Vorige week hebben nog eens 787.000 Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd tegen een bijgestelde 842.000 een week eerder. Dat cijfer is flink lager dan gedacht want economen hadden gemiddeld op 870.000 aanvragen gerekend.

Tesla

Tesla lijkt een duidelijk hogere opening te krijgen. De automaker sloot voor de vijfde keer op rij een kwartaal af met winst, die bovendien hoger uitviel dan verwacht. Verder ligt het bedrijf op koers om dit jaar een half miljoen auto's af te leveren.

Ook Coca-Cola staat voorbeurs in het groen. De omzet en winst gingen omlaag omdat er nog steeds veel minder frisdrank wordt verkocht aan de horeca en evenementenbranche vanwege de coronapandemie, maar de resultaten waren wel beter dan gedacht.

AT&T

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer telecomgigant AT&T, de luchtvaartmaatschappijen Southwest Airlines en American Airlines, chemieconcern Dow, fabrikant van verzorgingsproducten Kimberly-Clark, witgoedproducent Whirlpool, mijnbouwer Freeport-McMoRan en restaurantketen Chipotle Mexican Grill.

Goldman Sachs staat eveneens in de belangstelling. De Aziatische tak van de Amerikaanse zakenbank heeft een boete van 350 miljoen dollar gekregen van de toezichthouder in Hongkong voor zijn rol in het schandaal rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. De bank zou steken hebben laten vallen op het gebied van toezicht en antiwitwasmaatregelen.

ExxonMobil

Olie- en gasconcern ExxonMobil staat voor een ingreep in zijn personeelsbestand. In een mail aan de werknemers rept topman Darren Woods van een niet nader omschreven aantal werknemers dat moet vrezen voor zijn baan, terwijl ook projecten worden uitgesteld. Woods zei verder vertrouwen te houden in fossiele brandstoffen.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag 0,4 procent lager op 28.210,82 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 3435,56 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 11.484,69 punten.