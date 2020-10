'URW moet wel geld ophalen'

flauwekul ubs ik heb alles laten doorrekenen is helemaal niet nodig.

Waar ubs geen rekening mee houd dat het allemaal niet doorgaat dus later wel goede prijzen gewoon tegen stemmen en de hele top vervangen.

Scheelt weer een paar miljoen. ps ubs is ook een partij he welke belangen heeft.

Waat urw nu wilt doen is hun beste assits te verkopen in hongarije ziet er prima uit en in oostenrijk welke kort geleden helemaal gerestaureerd is.

Wanneer ze die verkopen komen hun punten nog hoger te liggen moeten ze weer meer verkopen kortom ze komen in vicieuze cirkel terecht. Indien ze een paar mooie bij kopen uit die failliete boedel in Engeland dan keer je de zaak om.



zoals ik al eerder zei lijkt heel veel op de film van j fox uit 1987