'URW moet wel geld ophalen'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (URW) heeft door zijn hoge schuldenlast geen andere keuze dan geld op te halen. Dat zeggen analisten van UBS, die hun koersdoel voor het bedrijf verlaagden naar 30 euro van 50 euro. UBS heeft een verkoopadvies voor URW.

De Zwitserse bank meent verder dat URW iets te optimistisch is over de opbrengst die het bedrijf kan ophalen met de verkoop van bezittingen. De marktvorsers vinden dat langetermijnbeeld voor de eigenaar van winkelcentra, met lagere rendementen, niet beklijvend.

Over de strategie van URW is het nodige te doen. Een groep activistische aandeelhouders is tegen de geplande aandelenuitgifte. Die groep verhoogde zijn belang in het bedrijf tot meer dan 5 procent.

Het aandeel UBS stond donderdag omstreeks 14.10 uur 2,5 procent lager op 38,38 euro.