Coca-Cola blijft problemen in horeca door coronacrisis voelen

ATLANTA (AFN) - De Amerikaanse frisdrankproducent Coca-Cola heeft in het derde kwartaal nog steeds last gehad van de problemen in de horeca en evenementenbranche als gevolg van de coronacrisis. Het bedrijf zegt wel dat de gang van zaken weer aan het aantrekken is in vergelijking met het tweede kwartaal toen de verkopen hard werden geraakt door de horecasluitingen in veel landen vanwege de pandemie.

De omzet viel in de afgelopen periode 9 procent lager uit dan een jaar eerder, op 8,7 miljard dollar. In alle regio's zag Coca-Cola de verkoop dalen ten opzichte van vorig jaar. Er wordt volgens het bedrijf wel meer verkocht voor consumptie in huis omdat mensen vanwege de virusuitbraak veel thuisblijven. De nettowinst zakte met 33 procent tot ruim 1,7 miljard dollar.

In het tweede kwartaal kelderde de omzet nog met 28 procent. Normaal gesproken zijn verkopen aan de horeca goed voor ongeveer de helft van de omzet van het bedrijf. Vanwege de onzekerheden rond de coronacrisis heeft Coca-Cola geen verwachtingen uitgesproken voor het gehele jaar.