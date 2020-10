Opnieuw rode cijfers voor chemieconcern Dow

MIDLAND (AFN) - Het Amerikaanse chemieconcern Dow is in het derde kwartaal opnieuw in de rode cijfers beland, met ook een daling van de omzet door de coronacrisis. Het nettoverlies bedroeg 25 miljoen dollar tegen een winst van 333 miljoen dollar een jaar eerder.

Dow had te maken met afschrijvingen en kosten voor het schrappen van banen. De omzet ging met 10 procent omlaag tot 9,7 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder onder druk van lagere prijzen en verkoopvolumes. Dow zegt wel dat de zaken beter gingen dan in het tweede kwartaal. In vergelijking met de voorgaande periode steeg de omzet in het derde kwartaal met 16 procent.