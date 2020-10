ExxonMobil plant ontslagronde, topman houdt vertrouwen in fossiel

quote: per121 schreef op 22 oktober 2020 13:04:

Schokkend dat een CEO van een groot oliebedrijf, met veel macht, vindt dat fossiele energie een hoger doel dient. En dus de opwarming van de aarde voor lief neemt. Ik begrijp goed dat de energietransitie heel lastig is, maar deze uitspraak is toch wel erg wereldvreemd.

Wat hij bedoelt is als je nu zoveel mogelijk CO2 de lucht in werkt, je er later weer veel meer moet uit halen met allerlei technieken om die C weer (terug in de grond) vast te leggen. Daarmee creeer je extra economie, en dat is het hoger doel, op een andere manier kan ik het ook niet verklaren.