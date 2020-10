'Besi overtreft verwachtingen'

AMSTERDAM (AFN) - Chipbedrijf Besi heeft in het derde kwartaal betere resultaten overlegd dan de analisten van KBC Securities hadden voorzien. De omzet was iets boven de verwachting, de winst aanzienlijk. In de eerste negen maanden van dit jaar werd de overcapaciteit in de markt minder. De vraag naar mobiele telefoons bleef evenwel groot, waardoor ook de vraag naar chips op peil bleef.

De verwachtingen van Besi voor het vierde kwartaal komen overeen met de verwachtingen van de marktvorsers van KBC. De samenwerking met Applied Materials die Besi ook aankondigde zien ze als iets positiefs. KBC heeft een accumulate-advies met een koersdoel van 38 euro voor Besi.

Ook ING wijst op de beter dan verwachte resultaten, die Besi heeft bereikt door een goede omzet, winstmarge en sterke controle op de operationele kosten. ING verhoogt zijn verwachtingen voor de operationele winst (ebit) voor heel 2020 naar aanleiding van dit kwartaal. Ook noemt de bank de sterke kasstroom als positief punt. Hierdoor zou Besi de aandeleninkoop zelfs flink kunnen versnellen.

De samenwerking met Applied Materials is echter het belangrijkste punt voor de marktkenners van ING. Die is zeer gunstig voor de langetermijnverwachtingen van Besi en biedt mogelijk ook de kans op verdere samenwerking met Applied Materials. ING heeft en buy-advies met een koersdoel van 50 euro.

Het aandeel Besi stond donderdag omstreeks 10.50 uur 1,6 procent hoger op 39,95 euro.