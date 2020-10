'Impact Exhibitions op resultaten RELX stevig'

AMSTERDAM (AFN) - De negatieve impact van de divisie Exhibitions op de prestaties van data en informatieleverancier RELX zijn op zijn zachtst gezegd stevig te noemen. Dat concluderen kenners van KBC Securities in een reactie op de kwartaalupdate van het bedrijf.

Volgens KBC was sprake van een voortzetting van de resultaten in het tweede kwartaal van het jaar. Daarbij presteerden de onderdelen van RELX, behoudens de vakbeurzentak, goeddeels als verwacht.

Het belangrijkste punt van de update was volgens KBC echter de prestatie van Exhibitions. Waar in de zomermaanden nog enig optimisme klonk over betere omstandigheden in het slot van het jaar en begin 2021 kan die prognose nu de kliko in. De coronaperikelen maken dat KBC zijn prognoses neerwaarts bijstelt. De kenners benadrukken daarbij dat RELX doorgaans uitblinkt in voorspelbaarheid.

KBC blijft bij zijn hold-advies, maar verlaagde het koersdoel vanwege het beperkte zich op verbetering op de korte termijn. Het aandeel RELX noteerde donderdag omstreeks 10.40 uur 1,2 procent lager op 18,10 euro.