'Core Labs blijft kampen met uitdagende markt'

AMSTERDAM (AFN) - De in Amsterdam genoteerde oliedienstverlener Core Laboratories blijft kampen met uitdagende marktomstandigheden in de oliesector vanwege de coronacrisis. Dat meldde ING in een reactie op het cijferbericht van Core Labs.

ING zegt dat de winstcijfers over het derde kwartaal redelijk in lijn liggen met de prognoses. Daarbij werd de lagere omzet gecompenseerd door flinke kostenbesparingen. De bank stelt dat voor beide divisies de markten uitdagend blijven en dat elke verdere verstoring kan leiden tot nieuwe kostenbesparingen en afschrijvingen. ING zegt dat kasstroom prioriteit blijft bij Core Labs, wat als positief kan worden gezien.

Het advies voor Core Labs is hold. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 10.25 uur een min van 10,6 procent op 11,80 euro.