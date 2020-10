'Sligro presteerde in Nederland boven verwachting'

AMSTERDAM (AFN) - De prestaties van Sligro in met name Nederland waren afgelopen kwartaal boven verwachting. Dat meldden kenners van ING in een reactie op de handelsupdate. De omzet van het bedrijf viel hoger uit dan voorzien, waarbij in België wel als verwacht werd gepresteerd.

Sligro sloot de meetperiode af met een omzet van 547 miljoen euro, hetgeen een daling van 9,5 procent op jaarbasis betekende. Evengoed was het resultaat hoger dan de 484 miljoen euro die ING had voorzien.

ING benadrukt dat Sligro heeft geprofiteerd van een beter dan verwachte zomer. Onder meer ook doordat veel Nederlanders besloten om vakantie in eigen land te vieren. Ook heeft Sligro zijn aanwezigheid in de zorgsector verstevigd, hetgeen bijdroeg aan de resultaten.

ING wijst er verder op dat de strengere maatregelen in Nederland en België om de coronacrisis in te dammen een negatief effect zullen hebben op de resultaten. Daarbij zou het kunnen dat verwachtingen neerwaarts worden bijgesteld. De leiding van Sligro waagt zich niet aan voorspellingen over dit jaar.

ING houdt vast aan zijn hold-advies met een koersdoel van 14 euro. Het aandeel Sligro noteerde donderdag omstreeks 10.10 uur 3,8 procent hoger op 14,06 euro.