Uitgeverij Brill sluit overeenkomst voor ontwikkelingslanden

LEIDEN (AFN) - De uitgever van wetenschappelijke literatuur Koninklijke Brill sluit een overeenkomst van drie jaar met de Electronic Information for Libraries (EIFL) voor de levering van wetenschappelijke tijdschriften. Non-profitorganisatie EIFL werkt samen met bibliotheken wereldwijd voor digitale toegang tot wetenschappelijke informatie.

Landen in ontwikkelings- en transitiegebieden zoals Oost-Europa, Latijns-Amerika en Afrika kunnen nu ook toegang krijgen tot Brill-publicaties. Volgens de uitgever is het belangrijk dat onderzoekers in die landen ook erkend worden als wetenschappers.

Brill geeft een korting op wetenschapspublicaties over rechten, biologie en geestes- en sociale wetenschappen. Ook kunnen auteurs gebruik maken van de zogeheten Open Access-tijdschriften van de uitgever.

Er zijn geen financiële details bekendgemaakt over de deal.