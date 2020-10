KBC verlaagt advies Flow Traders

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities verlaagt het beleggingsadvies voor beursintermediair Flow Traders van accumulate naar hold, met een verlaging van het koersdoel van 35,50 euro naar 32 euro. KBC zegt dat de resultaten van Flow Traders in het afgelopen kwartaal lager uitvielen dan verwacht en dat de marges onder druk staan door meer rust op de markten en toegenomen concurrentie.

KBC zegt dat met name in de Verenigde Staten de concurrentiedruk voor Flow Traders toenam. De Belgische bank wijst er wel op dat het bedrijf in alle regio's zijn marktaandeel wist te vergroten, wat positief is. KBC houdt vast aan zijn prognoses voor het vierde kwartaal. De bank stelt dat er in oktober al weer meer onrust op de beurzen was in vergelijking met augustus vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen. Verder kunnen de Amerikaanse presidentsverkiezingen begin november voor meer volatiliteit gaan zorgen, aldus KBC.

Het aandeel Flow Traders noteerde donderdag omstreeks 09.35 uur een min van 8,3 procent op 29,12 euro.