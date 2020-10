Hermès profiteert in derde kwartaal van uitgestelde vraag

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Hermes ziet de vraag naar luxeproducten in het derde kwartaal aantrekken. Het bedrijf profiteert van een uitgestelde vraag naar designertassen en zijden sjaals, meldt het bedrijf in een handelsbericht.

De totale omzet kwam in het derde kwartaal uit op 1,8 miljard euro, bijna 100 miljoen euro meer dan een jaar geleden. De lederwaren, goed voor de helft van de omzet van Hermes, noteerden in die periode een omzetgroei van 8 procent. Dat kwam door het hervatten van leveringen en een aanhoudende vraag.

Door lockdowns konden klanten de eerste helft van dit jaar moeilijk aan de designerproducten komen. Met name in Japan en China trok de verkoop aan. In Europa en de Verenigde Staten daalde de omzet, maar minder snel dan in het tweede kwartaal.

De totale omzet voor dit jaar komt eind september uit op 4,3 miljard euro. Dat is 14 procent lager dan een jaar geleden. De impact van de coronacrisis blijft volgens Hermes moeilijk te beoordelen, maar het bedrijf stelt zichzelf voor de middellange termijn een "ambitieus doel voor omzetgroei". Topman Axel Dumas zegt dat de "goede prestatie van het bedrijf" ervoor zorgt dat het "verder kan investeren en banen kan creëren".