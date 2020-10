AEX begint lager aan drukke cijferdag

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag lager begonnen aan een drukke cijferdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden in de min. Op het Damrak verwerkten beleggers de resultaten van onder meer Unilever, RELX, Besi, Flow Traders, Intertrust en Sligro. Daarnaast bleef de blik gericht op de onderhandelingen in Washington over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na opening van de markt 0,8 procent lager op 553,01 punten. De MidKap zakte 1,4 procent tot 818,67 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,1 procent.

Unilever won 0,4 procent bij de hoofdfondsen. Het levensmiddelenconcern boekte afgelopen kwartaal minder omzet vanwege negatieve wisselkoerseffecten. Exclusief de effecten van wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, steeg de omzet echter met 4,4 procent. Unilever profiteerde daarbij van een hoger verkoopvolume in ontwikkelde en opkomende markten en iets hogere verkoopprijzen.

RELX zakte 1,2 procent. De vakbeursdivisie van de informatieleverancier zadelt de onderneming op met de nodige problemen. Door de coronacrisis zijn veel vakbeurzen afgelast en die zorgen voor een aanzienlijke kostenpost voor de onderneming. Bij de overige drie divisies van RELX was in het derde kwartaal sprake van herstel ten opzichte van de eerste jaarhelft.