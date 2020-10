Fastned geeft weer obligaties uit

AMSTERDAM (AFN) - Laadpalenuitbater Fastned gaat opnieuw obligaties uitgeven. Ze kennen net als eerdere uitgiften een looptijd van 5 jaar en keren een rente van 6 procent per jaar uit.

De rente wordt per kwartaal uitgekeerd. Deelname is mogelijk vanaf 1000 euro, aldus Fastned. Inschrijven op het schuldpapier is mogelijk tot en met 19 november.