Alfen-dochter Elkamo levert verdeelstations Finse netbeheerders

ALMERE (AFN) - Elkamo, de Finse dochteronderneming van laadpalenmaker Alfen, gaat verdeelstations leveren voor drie Finse netwerkbeheerders, meldt het bedrijf. Daarmee worden 326.000 klanten in het oosten van Finland van energie voorzien.

In totaal gaat het om 300 verdeelstations per jaar die het bedrijf maakt voor netbeheerders Savon Voima Verkko Oy, Kymenlaakson Sähköverkko en Järvi-Suomen Energia. De overeenkomst is voor drie jaar en kan erna tweemaal verlengd worden met twee jaar. Er zijn geen financiële details bekendgemaakt.

Mika Matikainen, Network Manager van Järvi-Suomen Energia, zegt dat de verdeelstations "cruciaal" zijn voor het verbeteren van het aanbod en om "intelligente netwerken te bouwen".